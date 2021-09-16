Türkiye’de, 1 yılda 1 milyon 110 bin 711 otomobil üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ülkemizde 2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 adet otomobil , 9 milyon 733 bin 466 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 104 bin 389 adet kombi (hermetik), 103 milyon 905 bin 993 litre kolonya, 206 milyon 909 bin 671 ton hazır beton ve 4 milyar 644 milyon 346 bin 447 liralık tıbbi ilaçlar üretildi.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLAR 2 TRİLYON 503 MİLYAR 774 MİLYON

Açıklanan verilere göre, girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2020 yılında 2 trilyon 503 milyar 774 milyon lira oldu. Bu değerin 2019 yılında 2 trilyon 47 milyar 5 milyon TL iken 2018 yılında 1 trilyon 763 milyar 373 milyon gerçekleştiği ifade edildi.

8 MİLYAR 145 MİLYON MASKE

Ülkemizde, pandemi döneminde en çok rağbet gören ürünler olan ürünlerin üretimden yapılan satış miktarlarının da açıklandığı verilerde, 8 milyar 144 milyon 867 bin 472 maske, 03 milyon 905 bin 993 litre kolonya satıldı. Sabun ve organik yüzey aktif ürünler ile sabun olarak kullanılan müstahzarlar; katı sabun, sıvın sabun, ıslak mendil gibi maddeler ise 445 milyon 818 bin 747 kilogram, 119 milyon 157 bin 200 kilogram (aktif edilen maddelerin kilogramı) dezenfektan satışı yapıldı. Yine maske üretiminde de kullanılan dokusuz kumaşında 783 milyon 153 bin 965 kilogram üretimden satışının yapıldığı belirtildi.

YÜZDE 46,4'Ü ARA MALLAR

Girişimlerin 2020 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 14,2'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 11,3 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,4 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 8,2 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti. İmalat sanayinde 2020 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,5'ini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 69,4 olurken, orta ve yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 27,1'de kaldı. İmalat sanayinde 2020 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında toplam satış değerinin yüzde 46,4'ünü ara malların, yüzde 24,8 ini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü.