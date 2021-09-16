Vaka sayısı 28 bin 224, vefat 248

Sağlık Bakanlığı
günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye
'de dün 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 536 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.02, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 66.35 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de düne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 103 milyon 526 bin 811'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 525 bin 195 doz aşı uygulandı. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28 bin 224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir" ifadelerini kullandı.
TEK TURUNCU İL GÜMÜŞHANE
Aşı sayısı arttıkça yüksek riskli iller birer birer düşük ve orta risk grubuna geçiyor. Şu anda yüksek risk kategorisinde olan tek il Gümüşhane
.