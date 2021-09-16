Vali Yerlikaya İstanbul’da aşılamadaki son durumu duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte aşılamada gelinen son durumu rakamlarla duyurdu. Yerlikaya kentin yüzde 82.5'inin aşılandığını bildirdi.
Yerlikaya'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5... 15-19 yaş arası 457.235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48.966 gencimiz aşısını yaptırdı.
#İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 16, 2021
1.doz 9.472.237✅
2.doz 7.291.509✅✅
3.doz 1.257.958✅✅✅ #aşı yapıldı.#Aşılama oranımız %82,5👏
15-19 yaş arası 457.235 gencimiz
ve
12-15 yaş arası
48.966 gencimiz aşısını
yaptırdı👏#AşıEnBüyükGücümüz #GençlerimizeGüveniyoruz pic.twitter.com/qP68SjPawy