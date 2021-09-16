Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme! Açılan ikinci davada karar çıktı

BU KARAR UMUT OLDU

Kararın bir nebze olsun içini rahatlattığını kaydeden Ç.B., "Diğer davadan da en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum. Bu olay tüm hayatımı etkiledi. Bunlar yüzünden mesleğimi yapamıyorum. Hala büyük bir travma yaşıyorum. Bu, yıllar geçse de unutulacak bir şey değil. Benim içimi, adaletin yerini bularak en ağır cezayı almaları rahatladır. Bu karar, diğer davada tüm sanıkların ceza alması için bir umut oldu. Benim gibi böyle bir olay yaşayıp susmak zorunda kalanlara inşallah bu bir umut olur. Yaşadıklarımdan sonra beni yalnız bırakmayarak destek olan insanlara teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.