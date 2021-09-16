Yargı dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? Yargı dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak?

Çekimlerine Ağustos ayında başlanan, aksiyon ve dram türlerinde olan Yargı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu Sema Ergenekon'a aittir. Avukatların rekabet ve hırsa dayalı hikayesini ele alan dizinin başrollerinde ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Peki; Yargı dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda olacak? Yargı dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni yayın döneminin gelmesiyle "Yargı" dizisi de ekranlarda yerini alacak. Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz "Ceylin Erguvan"ı , Kaan Urgancıoğlu ise "Ilgaz Kaya"yı canlandıracak. Dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak gibi oyuncular yer alıyor.
Aksiyon, dram türündeki "Yargı" dizisi 19 Eylül 2021 Pazar akşamı Kanal D ekranlarında 20.00'da yayın yolcuğuna başlayacak. Dizinin müzikleri, birçok popüler dizinin müziklerini de besteleyen ünlü müzisyen Toygar Işıklı tarafından bestelendi. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu "Yargı" dizisi İstanbul'da geçiyor.
Yeni dizi Yargı 1. bölüm fragmanı yayınlandı | Video
YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizi, Sema Ergenekon'un Adliye'de yaptığı gözlemlere dayanarak oluşturduğu hukuki çatışmaları yansıtıyor. Savcı Ilgaz ve avukat Ceylin'in arasında yaşananları anlatacak olan Yargı dizisi izleyicilere aile değerlerini ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulatacak. Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı ve aile içi güven kavramını ters yüz edecek hikayesiyle 'Yargı' yakında ekranlarda olacak
YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?