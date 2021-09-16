Yargı dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? Yargı dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak?

YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, Sema Ergenekon'un Adliye'de yaptığı gözlemlere dayanarak oluşturduğu hukuki çatışmaları yansıtıyor. Savcı Ilgaz ve avukat Ceylin'in arasında yaşananları anlatacak olan Yargı dizisi izleyicilere aile değerlerini ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulatacak. Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı ve aile içi güven kavramını ters yüz edecek hikayesiyle 'Yargı' yakında ekranlarda olacak