Yavru kediyi öldüren cani tutuklandı

BAYRAMPAŞA Kuru Gıda Hali
'nde esnaf olan Rıdvan E., pazar günü işyerinin önünde bulunan yavru kediyi tekmeledi. Yavru kedi, bir süre sonra olduğu yere yığıldı. Yavru kedinin yaşadığını gören Rıdvan A., daha sonra süpürge ile vurarak öldürdü. Olayı güvenlik kameralarından fark eden site yönetimi, durumu polise bildirildi. Polis ekipleri, şüpheli Rıdvan A.'yı gözaltına aldı. Rıdvan A.'yı savcılık, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Rıdvan A. ifadesinde, "Dükkândan kısa süreli olarak dışarı çıktım. Yemek için döndüğümde kedinin tenceredeki yemeği yediğini gördüm. Aç olduğum için birden gözüm döndü ve bir anlık öfkeyle kediyi öldürdüm" dedi. Kedi katili, Hayvanları Koruma Kanunu
'na muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.