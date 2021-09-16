Yemek Duası Okunuşu - (Sofra) Yemek Duasının Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Fazileti

Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının yanı sıra dinimizde yemeğe saygı ve minnet çok önemli bir yer tutar. Verilen rızıklar için Allah'a şükretmek, yemeğe başlamadan önce ya da bitirdikten sonra bu nimetler için şükranlığını bildirmek mühimdir. Bu nedenle Sofra Duası ya da Yemek Duası okunur. İşte bu duayla ilgili merak edilenler ve Yemek Duası okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve fazileti.

Sofra Duası - Yemek Duası Nasıl Okunur?

Sofra ya da Yemek Duası yemeğe başlamadan önce okunabildiği gibi yemeğin ardından da okunabilmektedir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) uyguladığı şekilde, verilen nimetler için Allah'a hamd etmek her Müslüman'ın alışkanlığıdır. Bu sünneti yerine getirmek için söz konusu duayı ezbere bilmek kolaylık sağlayacaktır.

Yemek Duası Okunuşu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Yemek Duası Anlamı

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. " (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

Yemek Duası Ne Zaman Okunur?

Allah'a (C.C) verdiği nimetlerden ötürü sofra başında yapılan duaya yemek duası adı verilir. Yemek duası yapmak sünnettir. Peygamber Efendimizin de yediği yemeklerin ardından birçok farklı dua okuduğu belirtilmektedir.

Sofra duası yenilen yemeğin ardından ya da öncesinde yapılabilmektedir.

Yemek Yedikten Sonra Hangi Dua Okunur?

Yemekten önce ya da sonra, Yemek Duası ya da Sofra Duası adı verilen bu dua okunabilir. Dinimizde Allah'ın bizlere sunduğu nimetlere büyük saygı gösterilir ve şükür çok önemli bir mefhumdur. Bu nedenle yemeğe Besmele ile başlanır ve yemek şükür ile bitirilir. Bu nedenle yemeğin sonunda sofra duası edilir ve ardından Allah'a bahşettiği nimetler için şükredilir.

Yemek Duası Faziletleri

Yemek Duası rızkın bereketlenmesine, Allah'ın rızasına, şifaya ve afiyete vesile olur. Verdiği nimetler için Allah'a şükreden kimse Allah'ın sevdiği kulları arasına girer. Ayrıca doktorların önerdiği gibi yemeğe başlamadan önce bir müddet bekleyerek sağlığına da fayda sağlamış olur. Bununla birlikte, şükretmeyi ve rızkının kıymetini bilmeyi alışkanlık haline getiren kimse hayatın her alanında şükür sahibi olur.