Yer altı sularındaki çekilme nedeniyle Konya’da dev yüzey yarığı oluştu

"TEHLİKENİN ŞEKLİ VE BOYUTU DEĞİŞMEKTEDİR"

Kimi zaman yüzey faylanması olarak adlandırılan bu yer deformasyonlarının zamanla gelişim gösterebildiğini ve çökmelerin, açılmaların artabildiğini belirten Nalbantçılar, şunları kaydetti: "Çumra bölgesinin zemininde de fark edilen bu yapısal durum, Konya Ovası'nda artık obruk oluşumunun yanında yarıkların gözlemlenmeye başlanacağının bir işareti durumundadır. Dolayısıyla su kullanımına bağlı olarak tehlikenin şekli ve boyutu değişmektedir. Çok hassasiyet gösterilmesi ve sürecin izlenmesi gerekmektedir."