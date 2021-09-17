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Giriş Tarihi: 17.9.2021

1 yaşındaki Deniz bebek kazada öldü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
1 yaşındaki Deniz bebek kazada öldü
ADANA Ceyhan'da Davut Oğlakkaya'nın (30) kullandığı otomobil akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada Davut Oğlakkaya, eşi Songül (27), kızları Hüsne Nur (5) ve 1 yaşındaki Deniz Oğlakkaya yaralandı. Kaza esnasında ön koltukta annesinin kucağında olan Deniz Oğlakkaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Davut ve Songül Oğlakkaya çiftinin durumunun ağır olduğu, Hüsne Nur Oğlakkaya'nın ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Beykoz'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
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1 yaşındaki Deniz bebek kazada öldü
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