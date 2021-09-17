Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 17 yıllık firari katil Jandarma'nin dedektifleri sayesinde yakalandı
Giriş Tarihi: 17.9.2021 23:13

17 yıllık firari katil Jandarma'nin dedektifleri sayesinde yakalandı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
17 yıllık firari katil Jandarma’nin dedektifleri sayesinde yakalandı

Mardin'de birden fazla kişiyi aynı sebeple öldürme suçundan aranan ve 2004 yılından bu yana firari olan R.Ç. Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından yakalandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu adam öldürme suçundan 2004 yılından bu yana firari olarak aranan R.Ç. isimli zanlının Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesindeki ikametine geleceği bilgisine ulaşıldı. JASAT ekiplerince takibe alınan zanlının tüm hareketleri takip edilerek evine operasyon düzenlendi.

Evde yakalanan zanlının gözaltına altına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
17 yıllık firari katil Jandarma'nin dedektifleri sayesinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA