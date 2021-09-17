23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs ahırda yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce saat 05.30 sıralarında Gazibeyli Mahallesi'nde S.K. isimli şahsın ikametgahında bulunan ahıra baskın yapıldı. Yapılan baskında S.K. uykuda yakalandı. Şahsın ahırın bir bölümünü oda olarak düzenlediği bölgede bir adet ruhsatsız tabanca, 31 adet tabancaya ait fişek, 5 kilogram kurutulmuş kubar esrar ve bahçede 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şahsın 23 yıl 7 ay hapis cezası olduğu, 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.