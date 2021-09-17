3 kez böbrek nakli oldu

Daha önce iki kez kendisine nakledilen böbrekler geri alınan Suriyeli Yaser Aljader (43) 20 yaşındaki oğlu Muhammed'den alınan böbrekle 3. kez umut buldu.

Suriyeli baba ve Gaziantep Karkamışlı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Yaser Aljader 10 yıl önce yaşadığı rahatsızlık üzerine gittiği hastanede böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi. Ticarette uğraşan ve savaş öncesinde de sürekli Türkiye'ye gidip gelen 3 çocuk babası Yaser Aljader'e, 2015 yılında tedavi olduğu Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde kadavradan alınan böbrek nakledildi. Aljader nakilden sonra kontrole gittiğinde nakledilen böbrekte taş olduğunu öğrendi. Orada tedaviye devam eden Aljader'e 2018 yılında yine böbrek nakli yapıldı. Onda da iltihap çıktığı için görevini yerine getirmemeye başladı.

İki böbreğin de fonksiyonlarını yitirmesi üzerine yeniden diyalize girmeye başladığını söyleyen Aljader, "Son olarak bir akrabamızın önerisiyle SANKO Üniversitesi Hastanesi'ne geldim. Yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra oğlumun böbreğinin bana nakledilebileceğini söylediler. Bu kez de daha önce nakledilen böbreklerin getirdiği zorluk vardı ama doktorlarım başarılı bir ameliyat yaptı. 6 kez kanım temizlendi, sonra nakil yapıldı. Şimdi iyiyim, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Babasına böbreğini veren 20 yaşındaki Muhammed Aljader ise çok normal bir şey yaptığını belirterek, "Babamın hastalığı bizim için de kolay değildi. O diyalize girdiğinde biz de aynı acıları çekiyorduk. Benim yerimde hangi evlat olsa babası için böbreğini de canını da verirdi" diye konuştu.

Nakil hakkında bilgi veren SANKO Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Yücel Yüksel, "Uzun süredir böbrek yetmezliği olan Yaser Aljader'e ilk nakledilen böbrekte taş bulunması nedeniyle işlevini yerine getirmiyordu. Aljader'in ikinci nakille umutlandığı böbrek enfeksiyon nedeniyle aynı durumdaydı. Son olarak oğlu Muhammed'den alınan böbreği naklettik. Nakil öncesi gerekli tetkikleri yaptık. Bu tür nakiller çok zor ve sayılı yerlerde yapılıyor. Hastanın kendi böbreğini almak ve yerine nakil yapmak kolay ama daha önce nakledilen organı alıp yerine başka bir organ nakletmek zorlu bir süreç gerektiriyor. Hasta için hayati riskleri olabiliyor. Bunların hepsine dikkat ederek titizlikle işlemlerimizi yaptık. Önceki nakiller nedeniyle hastanın kanındaki plazmaları 6 kez aferez ünitesinde temizledikten sonra nakli gerçekleştirdik. 1 ay önce ameliyatı yaptık. Şu an hastamız da oğlu da gayet iyi. Bundan sonra takiplerini düzenli bir şekilde yaparak hayatını en iyi şekilde idame etmesi için çalışacağız" dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bölümü sorumlusu Doç. Dr. Mehtap Akdoğan ise "Bu tür vakalar çok zor, daha önce nakil olduğu için kanda bazı toksik maddeler birikiyor. Bunların temizlenmesi ve vücudun yeni nakile uygun hale getirilmesi çok önemli. Hastamız Suriye vatandaşı, bize ve devletimize güvenerek geliyor. Devletimizin sağladığı imkânlarla burada tedavi oluyor. Bu da ayrıca önemli" diye konuştu.