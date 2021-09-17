AK Parti Antalya Milletvekillerinden yayla ziyareti

Yayladaki esnaf ile bir araya gelen AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve İbrahim Aydın ile birlikte vatandaşları iş yerlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Toklu, "Antalya Milletvekillerimiz Kemal Çelik ve İbrahim Aydın ile birlikte Kaplanhanı Yaylamızda esnafımızın ekmek teknelerini ziyaret ettik. Gönül muhabbetimiz daim olsun" dedi. Ardından Toklu ve milletvekilleri Kozlar Yaylası'nda yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve sorunlarını dinledi.