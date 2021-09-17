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Giriş Tarihi: 17.9.2021 18:29

AK Parti Antalya Milletvekillerinden yayla ziyareti

MEHMET AL MEHMET AL
AK Parti Antalya Milletvekillerinden yayla ziyareti

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve İbrahim Aydın ile birlikte Kaplanhanı Yaylası’ndaki esnafı ziyaret etti.

Yayladaki esnaf ile bir araya gelen AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve İbrahim Aydın ile birlikte vatandaşları iş yerlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Toklu, "Antalya Milletvekillerimiz Kemal Çelik ve İbrahim Aydın ile birlikte Kaplanhanı Yaylamızda esnafımızın ekmek teknelerini ziyaret ettik. Gönül muhabbetimiz daim olsun" dedi. Ardından Toklu ve milletvekilleri Kozlar Yaylası'nda yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve sorunlarını dinledi.

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AK Parti Antalya Milletvekillerinden yayla ziyareti
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