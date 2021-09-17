Alanya Kızılay’a ödül!

Gönüllülük faaliyetleri alanında Türkiye'nin en iyi Kızılay şubelerinden birisi seçilen Alanya şubesi tüm Alanya'yı gururlandırdı.



TÜRK KIZILAY'IN KULLANMIŞ OLDUĞU GÖNÜLLÜOL.ORG



Gönüllülük için portal SAP programlarını sık kullanan şubelerden olan Alanya Kızılay faaliyetleri ile göz dolduruyor. Yüzlerce gönüllüsü ve bağışçısı ile karşılıksız iyilik ve iyilikte sınır tanımama ilkesi ile yola çıkan Alanya Kızılay, Alanya ve çevresindeki tüm ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.



Öğrenci bursu ve benzeri kampanyalarına Alanya'nın ilgi ve desteğini bekleyen Kızılay birçok yeni proje ile gönüllülerin desteği sayesinde faaliyetlerine devam ediyor.