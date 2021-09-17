‘Ankara’da aşı olmayan 12 hamile Kovid’den öldü’

Ankara
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma
, "2021 yılında Ankara'da 12 gebe, yani gebelik döneminde veya doğumdan sonraki 42 gün içinde olan kişi, Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı hayatını kaybetti. Gebe olup Kovid-19'a bağlı hayatını kaybeden 12 kişinin hepsi aşısızlardan oluşuyor. Ankara'da bir ay öncesine göre vaka sayılarımızda bir artış oldu. Son 4 haftadır vaka sayılarımız dalgalanıyor. Son bir ay içerisinde vakalarımız belli bir plato çizse de hastanelerdeki yatış oranlarımızda aşırı değil ama kontrollü bir artış var. Tüm hamileler mutlaka aşı olsunlar. Ağır tabloyla karşılaşmak istemiyoruz. Gebelerin aşılanmasının önünde herhangi bir engel yok" dedi. ANKARA