Annesini ve ağabeyini katletmişti yargılaması bugün başladı!

İstanbul Eyüpsultan'da 25 Ocak günü 70 yaşındaki annesi Şükran Biroğlu ve 50 yaşındaki Ağabeyi Mesut Biroğlu ile tartışan Uğur Biroğlu annesi ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Başlarında bir süre bekledikten sonra polise giderek teslim oldu. Teslim olan Biroğlu'nun ifadesinin ardından hemen eve giden ekipler ağabey Mesut Biroğlu'nu elleri arkadan kalorifere bağlanmış şekilde, anne Şükran Biroğlu'nu ise elleri arkadan bağlı yüzüstü yerde yatar şekilde buldu. Yapılan incelemede anne ve oğulun olay yerinde hayatlarını kaybettiği tespit edildi.



İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma önceki günlerde tamamlandı. Savcılık Uğur Biroğlu hakkında, "alt ve üst soyu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açtı.



"BENİ DIŞLIYORLARDI"



Hazırlanan iddianamede Biroğlu'nun ifadesine de yer verildi. Verdiği ifadede uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen Biroğlu, "Uzun zamandır üçümüz aynı evde yaşıyorduk. Ancak annem ve ağabeyim beni dışlıyor, hor görüyordu" dedi. Öte yandan anne ve oğulun ölüm nedenleri de belli oldu. Dava dosyasına gelen otopsi raporuna göre anne Şükran Biroğlu, 16 öldürücü bıçak ve 30 kesik sonucu hayatını kaybetti. Oğlu Mesut Biroğlu'nun ise 2 öldürücü bıçaklanma sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



YARGILAMASI BAŞLADI



Yargılaması bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan Uğur Biroğlu duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya Şükran Biroğlu'nun iki kızı katılım sağladı. Hakim karşısında ilk savunmasını yapan sanık, ''Babam öldükten sonra psikolojik baskıya maruz kaldım. Beni akıl hastanesine kapatmaya çalıştılar. 8 yıl önce babam vefat edince uyarıcı madde kullanmayı bıraktım. Sağlıklı bir insanım erkekliğime ve ruhsal sağlığıma laf ediyorlardı. Günah keçisi olarak ben görüldüm.



'BIÇAĞI ALDIM GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM'



2010 yıllarında bir hafta kadar hastanede yatarak psikolojik tedavi gördüm. 2015 yılında ise 15 gün kadar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüm. Olay günü eve geldim klozette kullanıp atılmış uyarıcı madde gördüm. Kimin diye sorduğumda benim üzerime attılar. Mesut anneme 'Bu eşekten kurtulalım bizim yükümüzü çekemiyor akıl hastanesine kapatalım' diyordu. Bende film koptu. 8 yıldır devam eden baskıdan dolayı mutfaktan iki bıçak aldım gerisini hatırlamıyorum'' diyerek savunmasını sonlandırdı.



'SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU'



Davaya katılma talebinde bulunan iki kız kardeş, ''Uğur, Mesut ve anneme şiddet uyguluyordu. Annem Uğur cezaevine girmesin diye şikayetçi olmuyordu. Hatta bir keresinde kaçmak için bahçe kapısından atlamış ve omuriliğini kırmıştı. 8 ay kadar yattı. Onu gözünden sakınırdı. Mesut çalışır Uğur'a bakardı. Yılbaşı gecesi annemlerdeydim Uğur'un saldırgan tavırları yüzünden uyuyamadık. Sürekli küfürler ediyordu tehdit ediyordu. Babam yaşarken de aynı tavırları sergiliyor onlara şiddet uyguluyordu'' dedi ve şikayetçi olduklarını eklediler.



CEZA EHLİYETİ ARAŞTIRILACAK



Mahkeme, Uğur Biroğlu'nun tedavi gördüğü hastanelere yazı yazılmasına, Adli Tıp Kurumundan ceza ehliyetinin araştırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşma ertelendi.