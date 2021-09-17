Babamı kaybetmiş gibiyim

Cumhurıyet
tarihinin ilk askeri darbesi 27 Mayıs
'ın ardından yapılan yargılamalar sonunda 17 Eylül 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes
, o günlerin tanığı olan Aydınlılarca ölümünün 60. yılında hüzünle yâd ediliyor. Tarihe "demokrasi şehidi" olarak geçen İstiklal madalyası sahibi, siyasetçi ve hukukçu Adnan Menderes, Türk siyasi tarihine olduğu gibi memleketi Aydın'da da derin izler bıraktı. Doğduğu kent olan Aydın'da 2 mahalle, 12 bulvar, 6 cadde, 9 sokak, bir üniversite, stadyum, 5 lise, birçok ilkokul Adnan Menderes'in ismini taşıyor. Menderes'in doğup büyüdüğü Koçarlı
ilçesinin Çakırbeyli Mahallesi'ne yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi
'nin ise yakın zamanda açılması hedefleniyor.
'O ANLARI UNUTAMAM'
ÇAKİRBEYLİ Mahallesi sakinlerinden 86 yaşındaki Orhan Demir
, Menderes'in mahalledeki çiftliğinde bir süre bahçıvanlık yaptığını belirtti. Menderes'in ölüm haberini aldıktan sonra günlerce ağladığını aktaran Demir, "Menderes asıldığında en büyük varlığımı kaybetmiş gibi oldum. Bir daha geri gelmeyeceğini bildiğin varlık, insanlarda ne hissettirir, tarif edilmez... O anları unutmam mümkün değil. Onun hakkında televizyonlarda bile bir şey konuşulduğunda günlerce unutamıyorum, o üzüntüleri. Ben değil bilakis çoğu kimse böyledir. Babamızı kaybetmiş gibi üzüldüm. Çok tatlı, güler yüzlü, akıllı, hakikaten merhametli, vicdanlı bir adamdı. Kimseyi kırdığını hatırlamam" dedi.
'ÇOCUKLARIMIZA ANLATMALIYIZ'
ÇAKIRBEYLI Mahalle Muhtarı Özer
Orçan, anılarıyla yaşadıkları Menderes'in mahalle halkının gururu olduğunu söyledi. Her 17 Eylül'de hüzünlendiklerini aktaran Orçan, "Bizim bunu esas çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Adnan Menderes'in kim olduğunu, bu memlekete neler yaptığını, bunu anlatmamız gerekir. Biz bunu anlatmadığımız sürece, Adnan Menderes bizden 5-10 sene sonra belki hatırlanmayacak" dedi. Menderes'in kendi arazilerini bölge halkına ücretsiz verdiğini aktaran Orçan, "Memleketine hizmet eden ve bizleri ovada mal mülk sahibi yapan kişi. Adnan Menderes bizim için çok büyük değerdir. Onun eserleriyle, onun yaptığı işlerle övünüyoruz" diye konuştu.