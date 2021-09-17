Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Babası cinayete kurban giden genç polislere kaynar su döküp firar etti!
Giriş Tarihi: 17.9.2021 13:36 Son Güncelleme: 17.9.2021 13:52

Babası cinayete kurban giden genç polislere kaynar su döküp firar etti!

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Babası cinayete kurban giden genç polislere kaynar su döküp firar etti!

Ankara'da Volkan Ulusoy ile babası Muhittin Ulusoy'a düzenlenen silahlı saldırıda babanın ölümüne neden olan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Volkan Ulusoy, ifadesini almak için evine gelen polis ekiplerinin üzerine kaynar su dökerek firar etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Şehit Mehmet Altanlar Caddesi'nde meydana gelen olayda Volkan Ulusoy ile 54 yaşındaki babası Muhittin Ulusoy, 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından baba ve oğul Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başından yaralanan baba Muhittin Ulusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu Volkan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kolundan yaralanan Volkan Ulusoy, kendilerine ateş eden kişilerin M.Ö.B., A.K., ve T.A olduğunun ifade etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından A.K ve T.A tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ö.B ise serbest bırakıldı.

POLİSLERİN ÜZERİNE SICAK SU DÖKTÜ

Polis ekipleri hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Volkan Ulusoy'un ifadesi alınması için evine gitti. Konuşmak istemeyen Volkan Ulusoy, ifade almak isteyen polislerin üzerine kaynar su dökerek olay yerinden kaçtı. Volkan Ulusoy'u yakalama çalışmaları başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Babası cinayete kurban giden genç polislere kaynar su döküp firar etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA