Babası cinayete kurban giden genç polislere kaynar su döküp firar etti!

Ankara'nın Keçiören ilçesi Şehit Mehmet Altanlar Caddesi'nde meydana gelen olayda Volkan Ulusoy ile 54 yaşındaki babası Muhittin Ulusoy, 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından baba ve oğul Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başından yaralanan baba Muhittin Ulusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu Volkan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.