Babası cinayete kurban giden genç polislere kaynar su döküp firar etti!

Ankara'nın Keçiören ilçesi Şehit Mehmet Altanlar Caddesi'nde meydana gelen olayda Volkan Ulusoy ile 54 yaşındaki babası Muhittin Ulusoy, 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından baba ve oğul Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başından yaralanan baba Muhittin Ulusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu Volkan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kolundan yaralanan Volkan Ulusoy, kendilerine ateş eden kişilerin M.Ö.B., A.K., ve T.A olduğunun ifade etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından A.K ve T.A tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ö.B ise serbest bırakıldı.
POLİSLERİN ÜZERİNE SICAK SU DÖKTÜ
Polis ekipleri hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Volkan Ulusoy'un ifadesi alınması için evine gitti. Konuşmak istemeyen Volkan Ulusoy, ifade almak isteyen polislerin üzerine kaynar su dökerek olay yerinden kaçtı. Volkan Ulusoy'u yakalama çalışmaları başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.