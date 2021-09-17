Bir doktor daha koronavirüse yenildi

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru Kenan Alioğlu, bir süre önce rahatsızlandı.

Yapılan tetkikleri sonucu koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve durumu ağırlaşınca Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alioğlu, sabah saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Acı haber 11 yıldır görev yaptığı hastanedekı mesai arkadaslarini, yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu.

Öte yandan Alioğlu'nun vefatı ile birlikte, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı iki oldu.