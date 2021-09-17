Bitlis’te trafik kazası: 2 yaralı

Kaza bugün saat 19:00 sıralarında Bitlis-Diyarbakır yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Bitlis istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CSZ 30 plakalı TIR ile karşı yönden gelen ve içinde 2 kişi bulunan 34 DME 376 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların 112'ye haber vermeleri üzerine bölgeye ambulans, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü ve yanındaki arkadaşını AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucunda çıkararak, ambulansa teslim etti. Yaralılar Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.