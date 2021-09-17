Boşanma aşamasındaki eşini sokakta öldürdü

Zonguldak
'ta 26 yaşındaki Gülten Yankın
, evine girdiği sırada boşanma aşamasındaki eşi Emrah Yankın
tarafından vurularak öldürüldü. Olay, Çaydamar Mahallesi
Şirin Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce taşındığı evine girmek üzere olan Gülten Yankın'a, boşanma aşamasındaki eşi Emrah Yankın pompalı tüfekle ateş etti. Karın bölgesinden vurulan genç kadın evin eşiğine yığılarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise olay sonrası kayıplara karıştı. Gülten Yankın'ın sabah saatlerinde 7 yaşlarındaki çocuğunu okula bıraktığı ve bir süre sonra evine geri geldiği öğrenildi. Gülten Yankın'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürüldü. Gülten Yankın'ın acı haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay sonrası babasının köyü Kumtarla köyüne kaçan katil zanlısı Emrah Yankın ise polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Ekipler, talihsiz kadının oğlunu ise okuluna giderek korumaya aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.