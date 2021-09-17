Bursa’da şaşkına çeviren olay! Çaldıkları arabayla kaza yapınca geri getirip bıraktılar

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, 3 kişinin otoparkta duran aracın yanına gelerek etrafı kolaçan ettiği sonrasında aracı düz kontak ile kaçırdıkları görüldü. Aynı 3 kişinin daha sonra otomobille otoparka gelerek kazalı aracı yerine bırakıp ayrıldığı görüldü.