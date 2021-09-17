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Giriş Tarihi: 17.9.2021 10:26 Son Güncelleme: 17.9.2021 10:33

Bursa'da şaşkına çeviren olay! Çaldıkları arabayla kaza yapınca geri getirip bıraktılar

İHA
Bursa’da şaşkına çeviren olay! Çaldıkları arabayla kaza yapınca geri getirip bıraktılar

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Park halindeki otomobili çalan hırsızlar kaza yaptıktan sonra geri getirip yerine bıraktılar. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'dan gelen bu görüntüler tam anlamıyla şaşkına çevirdi. Merkez Osmangazi İlçesi Maksem mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, 3 kişinin otoparkta duran aracın yanına gelerek etrafı kolaçan ettiği sonrasında aracı düz kontak ile kaçırdıkları görüldü. Aynı 3 kişinin daha sonra otomobille otoparka gelerek kazalı aracı yerine bırakıp ayrıldığı görüldü.

Araç sahibi sabah kalktığında otomobilinin kazalı olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi. Sonrasında çalınan aracın kaza yaptığını ve tekrar geri bırakıldığını gördü. Güvenlik kamerasından eşgali belirlenen 3 şüpheliyi yakalama için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Bursa'da şaşkına çeviren olay! Çaldıkları arabayla kaza yapınca geri getirip bıraktılar
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