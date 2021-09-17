Cinayet zanlısını yakalayan ekipler ödüllendirildi!

Alınan bilgiye göre, dün Zonguldak'ın kent merkezinde Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ı av tüfeği ile öldüren Emrah Y, olayın ardından kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Emrah Y.'yi babasının evinde kıskıvrak yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, polis ekiplerinin cinayette başarılı çalışmasından dolayı ekipleri ödüllendirdi. Aktaş, Emniyette düzenlenen törenle ekiplere hediyeler takdim etti.