Çok amaçlı salona şehit Yıldırım’ın ismi verildi

Hatay'da Antakya Belediyesi tarafından yaptırılan çok amaçlı salona Şehit Piyade Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın ismi verildi. Şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın adını taşıyan çok amaçlı salon düzenlenen törenle açıldı. Akasya Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı soluna açılış törenine Şehit Yıldırım'ın ailesinin yanında, Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Ak Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, Ak Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen, Kadın Kolları Başkanı Zehra Bekar Eren, dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, vatan ve bayrak uğruna hiç düşünmeden canlarını veren şehitlerin isimlerini yaşatmayı kendilerine görev bildiklerini söyledi.

ARTIK MAKAS ELİMİZDEN DÜŞMEYECEK

Her hafta bir tesisin açılışını yapacaklarının altını çizen Başkan Yılmaz, "Geçen hafta başka bir mahallemizde yine bir şehidimizin ismini verdiğimiz bir salonun açılışını yaptık. Bugün İdlip'te rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı'nın ismini verdiğimiz, çok amaçlı salonumuzun açılışını yapıyoruz. Biraz sonra Almanya'da yapılan ırkçı saldırıda hayatını kaybeden hemşerimiz Sedat Gürbüz'ün ismini verdiğimiz parkın açılışını yapacağız. Haftaya da yapımını tamamladığımız yarı olimpik yüzme havuzumuzun açılışını yapacağız. Kısacası bundan sonra makas elimizden düşmeyecek." dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSMİNİ YAŞATACAĞIZ

Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, çok amaçlı salonun Akasya Mahallesine ve Antakya'ya hayırlı olmasını dileyerek, "Antakya Belediye Başkanımız İzzettin Yılmaz, ilçenin 45 mahallesine yaptığı hizmetlerle Antakya'ya imzasını attı. Açtığımız bu salonda şehidimiz Piyade Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın isminin verilmesi de çok önemli bir şey. Şehidimize bir kez daha Allahtan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin isimlerini yaşatmak önemli bir konu. Bizim için onur verici bir şey. Başkanımız İzzettin Yılmaz'ı bu konuda tebrik ediyorum." dedi.

BİZDE VAR OLAN HASSASİYET GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ak Parti İl Başkanı Adem Yeşildal'da yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımız İzzettin Yılmaz beye teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Esenlik Mahallemizde gene çok amaçlı bir salonu açtık. Bugünde akasyamızdayız. Bu iki salonun başka bir ortak özelliği daha var. B iki salonumuz şehitlerimizin isimlerini taşıyor olmaları ayrıca çok anlamlı. Başkanımız gerek yaptığı parklarda, gerekse de çok amaçlı salonlarda, inşallah bir hafta sonra açacağımız havuzda da topluma mal olmuş isimler, başta şehitlerimizin isimlerini yaşatmak,gerçekten bizde var olan bir hassasiyeti gün yüzüne çıkartıyor. Bu konuda belediye başkanımıza teşekkür ediyorum, Allah razı olsun"

HİZMETLERİMİZ YAŞAM STANDARTINI ARTTIRIYOR

İnşallah sadece bu mahallemizde değil. 95 mahallemizde var olan bütün ihtiyaçları karşılamak üzere belediyelerimizle, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, gecemizi gündüzümüze katarak hizmet ediyoruz. Çünkü biz ak Parti olarak milletimize hizmetkar olmaya geldik ve milletimize hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi hizmetleri noktasında maalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Ama inşallah ilçe belediyelerimizin yaptığı bu hizmetleri artırarak milletimizin derdine derman olarak, sorunları çözerek o açıkları da kapatmak bizlere nasip olur diyorum. Hataylı kardeşlerimizin yaşam standartlarını arttıracak bir çok hizmete imza atıyoruz. atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 150 kişilik kapasiteye sahip, içerisinde sosyal donatıları olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Emin Yıldırım Çok Amaçlı Salonun açılışı yapıldı. Törende Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez, şehit Emin Yıldırım'ın babasına Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.