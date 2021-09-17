Diyarbakır Surlarındaki “Dirilişe” ödül

Vali Münir Karaloğlu'nun, göreve geldikten sonra Diyarbakırlılardan gelen yoğun talep üzerine uzun yıllardır bakımsız olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Diyarbakır Kalesinde "Surlarda Diriliş" mottosuyla başlattığı restorasyon çalışması ödüle layık görüldü.



TKB tarafından her yıl düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'na bu yıl 33 belediye, 33'ü uygulama olmak üzere 61 projeyle başvurdu.



Jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Surlarının en görkemli 6 burcunu kapsayan 1. etap restorasyon çalışması ile koruma ve restorasyonda sürekliliği sağlaması nedeniyle "Süreklilik" ödülüne layık görüldü.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ödülünü İstanbul'da 23 Eylül'de düzenlenecek törende alacak. Yürütülen tüm çalışmalar titizlikle kontrol ediliyor

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Surlarının en görkemli, en nitelikli, anıtsal, büyük burçlar olan ve üzerinde kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Benusen, Yedikardeş, Selçuklu, Urfakapı ve Nur burçlarının restorasyonuna 10 Ağustos 2020'de başladı.



Kültür Bakanlığı, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonu ile yürütülen restorasyonda, onarımlar, yapısal hasarların giderilmesine yönelik güçlendirme, konservasyon ve mimari gerekliliklere göre tamamlamaları içeren minimum müdahale ilkesine uyularak yapılıyor.



Yürütülen tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulu tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

SURLARIN YAPISINA UYGUN ÖZGÜN MALZEMELER KULLANILIYOR



Çalışmalarda, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce burçlardan alınan taş, tuğla ve harç numuneleri analiz edildi. Burçların ana bağlayıcı harcını tespit etmek üzere laboratuvarlarda yapılan analizlere göre harç oranları belirlendi.



Restorasyonda, bazalt taş, tuğla ve özgün harç kullanılarak tamamlamalar yapılıyor. Bilimsel veriler ışığında surların yapısına uygun özgün malzemeler kullanılıyor. 3 boyutlu belgeleme çalışması yapıldı. Restorasyon çalışmaları başlamadan önce yüksek çözünürlüklü fotoğraf makineleri ve lazer tarayıcı cihazlarla, tarihi surların belgelenmesi yapıldı.



Bu çalışma ışığında Diyarbakır Surlarının genel fiziksel durumu, mimari ve mekânsal özellikleri, işlev potansiyeli, kent ve yakın çevreyle ilişkiye yönelik tespitler yapıldı.