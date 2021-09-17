Dört Ayaklı Minare’yi altından yaptılar: Piyasa değeri, 1 milyon 200 bin lira!

Diyarbakır'da düzenlenen "4. Mezopotamya Jewellery Show"da firmalar tarafından altından yapılan ve 22 ayar kullanılan Dört Ayaklı Minare dikkat çektin.

Tarihi Dört Ayaklı Minare minyatürünün tasarımını yapan Kamuran Kaya, "Sergi gibi yaptık ama bunu yaparken Diyarbakır'ın kültürüne de yer verdik. Dört Ayaklı Minare'nin yapımı 17 gün sürdü. 11 gün bakır gövdesini hazırladık. Geri kalan 7 gün de ise tamamen altın işlemelerini yaptık. Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL maliyeti var. İlk tercihimizin Dört Ayaklı Minare olmasının sebebi farklı inançları temsil eden ayaklarından kaynaklı. Benzeri olmayan tek bir minare. Dolaylı olarak ilimize sosyo-ekonomik olarak katkı sağlayacağını düşündüğümüzden bunu seçtik. İlerleyen zamanlarda şu an tasarladığımız Diyarbakır karpuzunu altından yapmak istiyoruz. Şu anki mevcut Dört Ayaklı Minare satılık değildir şimdilik sadece gösterime çıktı" dedi.