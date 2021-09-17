’Dur’ ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3’ü polis 4 yaralı

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇILDI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında otomobilden, polislerin üzerine pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, 3 polis ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa isabet etti.