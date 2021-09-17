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Giriş Tarihi: 17.9.2021 23:36 Son Güncelleme: 17.9.2021 23:52

'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3'ü polis 4 yaralı

’Dur’ ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3’ü polis 4 yaralı

Hatay'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilden polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralanırken, şüpheliler otomobili ile terk ederek kaçtı. Başkan Erdoğan gençlerle birlikte şarkı da söyledi.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Antakya ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Şükrü Balcı Caddesi'nde asayiş uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇILDI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında otomobilden, polislerin üzerine pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, 3 polis ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa isabet etti.

ARACI BOŞ ARAZİYE BIRAKARAK KAÇTILAR

Olayın ardından izlerini kaybettiren şüpheliler, Antakya-Reyhanlı karayolu üzerindeki boş araziye otomobili bırakarak kaçtı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3'ü polis 4 yaralı
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