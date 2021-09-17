EDHO setini karıştıran sanıkların yargılanmasına başlandı

Maltepe'de bir otelde 29 Kasım 2020 tarihinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimlerinin yapıldığı esnada çekimler için set hazırlığı yapan kadın çalışanlar G.S., B.Ç. ve B.A., kostümleri değiştirmek için otel odalarına çıktıkları sırada, yan odalarındaki alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde olan Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun (20) tarafından önce sözlü hakarete uğramıştı. Saldırgan adamların oda kapısını tekmelemesiyle korkarak yardım çığlıkları atan çalışanların yanına otel çalışanları ve dizinin oyuncuları gelmişti. İki grup arasında çıkan tartışmayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kadın set çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları iddia edilen Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun (20) hakkında, 'Zincirleme şekilde hakaret' , 'Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 18 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle, 6 şüpheli hakkında ise, 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

'EŞİMLE KAVGA ETTİĞİM İÇİN OTELDEYDİM'

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine sanıklardan Volkan Çam, Can Cem İyidoğan, Burak Özcan ve Arif Yıldırım katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Savunmasında olay günü eşiyle kavga ettiği için arkadaşlarıyla birlikte otelde kaldığını söyleyen sanık Volkan Çam, arkadaşlarıyla otel odasındayken dışardan çığlık sesleri geldiği için kapıya çıktıkşarını, ismini orada öğrendiği sanık Şiyar'ın kadın çalışanlara 'Sizin dizide yaptığınızı biz gerçek hayatta yapıyoruz' dediğini duyduğunu, arkadaşlarıyla sadece olan biteni izlediklerini, kimseyi tehdit etmediğini ve suçsuz olduğunu belirtti.

'OLAYA ASLA MÜDAHALE ETMEDİM'

Sanık Can Cem İyidoğan duruşmadaki savunmasında arkadaşı olan sanık Volkan Çam'ın kendisini arayarak otele çağırdığını söyleyerek 'Ben otele gittim. Kaldığımız odada arkadaşım olan sanık Burak da vardı. Bağrışları duyunca odanın kapısından olan biteni izledim. Olaya asla müdahale etmedim. Üzerime atılı suçları kesinlikle kabul ermiyorum' şeklinde konuştu.

OTEL GÖREVLİSİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Diğer bir sanık Burak Özcan ise savunmasında 'Volkan beni arayınca otele gittim. Sosyal medyada fotoğrafımızı paylaşınca Onur, Arif ve Birkan da geldi. Odada alkol tükettik. Bir süre sonra dışardan sesler geldi. Sadece olayları izledim ve kimseye hakaret etmedim' dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen otel görevlisi Selimhan Y. ise duruşmadaki beyanında yaşanan olayı sanıklardan Şiyar ve Arif'in başlattığını, otel odasının önünde ve lobideki tartışmalarda sanıkların müştekilere hakaretler ettiğini belirtti.

ÖZÜR DİLEYECEKLERİNİ SAVUNDU

Olaydan 1 hafta önce cezaevinden çıktığını söyleyen sanık Arif Yıldırım savunmasında '1 haftalık sürede otelde kalıyordum. Sanık Şiyar'ı mahalleden tanırım. Olay günü sesleri duyduğumda Şiyar'ın dizi oyuncularından biriyle fotoğraf çektirme durumundan tartıştığını gördüm. Şiyar çok alkollüydü. Sonra onu lobiye indirip özür dinlettirecektik ama orada da tartışma çıktı' diyerek suçlamaları kabul etmediğini vurguladı.

DİZİ OYUNCULARINA ZORLA GETİRME

Duruşma sonu mahkeme, aralarında ünlü oyuncular Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu'nun da olduğu 5 müşteki hakkında zorla getirme çıkartılmasına ve başka suçlardan cezaevinde olan sanıklar Onur Destegül ve Şiyar Altosun'un SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılması için ilgili cezaevine müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.