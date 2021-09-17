Elbistan’da aşı olunca bisiklet kazandılar! Bisikleti de ihtiyaç sahiplerine verdiler

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Koranavirüs'ten korunmaları için ilçe sakinleri arasında henüz aşı olmayanlara bir aşı kampanyası başlattı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gürbüz, aşıya teşvik için bir de video hazırlattı. Bu videoda Gürbüz, tüm ilçeyi aşı olmaya davet ederek "Haydi Elbistan. Toplum sağlığımız açısından aşı olmak son derece önemli. Sizleri gönüllü olarak aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

AŞIYA TEŞVİK İÇİN BİSİKLET VE GRAM ALTIN



Gürbüz, aşı seferberliği için "Haydi Elbistan!" diyerek çağrıda bulunurken, aşıya teşvik için 23 Ağustos - 6 Eylül arasında birinci doz aşısını olanlar arasından çekiliş yapılacağını sosyal medyadan duyurdu. Başkan Gürbüz şunları söyledi: "Aşı seferberliğine sen de katıl. 23 Ağustos - 6 Eylül arasında birinci doz aşını ol. 5 adet gram altın ya da 5 adet bisikletten birini kazanma fırsatı yakala!"

"BENİM İHTİYACIM YOK, İHTİYAÇ SAHİBİ YAVRULARIMIZA VERİN"

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün aşı daveti kısa sürede başarıya ulaştı. İlçe sakinleri aşılarını olmak için seferber oldu. Gürbüz ise aşı kampanyasına katılanlardan bisiklet talihlilerinin bisikletlerini bugün belediye binası önünde takdim etti.

Talihlilerin bisiklet hediyesi için "Benim ihtiyacım yok, ihtiyaç sahibi yavrularımıza verin" demesi Başkan Gürbüz'ü duygulandırdı. Gürbüz talihlilerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aşı kampanyamıza katılanlara hediyelerini takdim ettik. Kampanyamızın başarıya ulaşmasına çok sevindik ama daha çok sevindiren şey, talihlilerin 'Benim ihtiyacım yok, ihtiyaç sahibi yavrularımıza verin' demesi oldu. Böyle yüreklere sahip olduğumuz için asıl talihli biziz" dedi.