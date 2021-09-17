Eşini ve oğlunu kolonyayla yaktı, ’Nasıl oldu bilmiyorum’ dedi

Olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında, Menderes ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 'Yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu bulundurmak' dahil birçok suçtan tutuklu bulunan ve 4 ay önce pandemi nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Veysi E., iddiaya göre, eşi Fatma E.'yi öğle yemeğine eve gelmeyince çalıştığı markete giderek darbetti. Zorla eve getirdiği eşine şiddet uygulamayı sürdüren Veysi E., Fatma E. ile 1,5 aylık oğlu Ömer'in üzerine kolonya dökerek, ateşe verdi. Fatma E.'nin çığlıkları ile bebeğin ağlamasını duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ile oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınları Veysi E.'nin, eşini kıskandığını ve sürekli bunu söylediğini öne sürdü.