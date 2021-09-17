Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eşini ve oğlunu kolonyayla yaktı, 'Nasıl oldu bilmiyorum' dedi
Giriş Tarihi: 17.9.2021 17:36 Son Güncelleme: 17.9.2021 17:38

Eşini ve oğlunu kolonyayla yaktı, 'Nasıl oldu bilmiyorum' dedi

Eşini ve oğlunu kolonyayla yaktı, ’Nasıl oldu bilmiyorum’ dedi

İzmir'in Menderes ilçesinde, eşi Fatma E. (21) ile 1,5 aylık oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya döküp, ateşe vererek, yaktığı iddiasıyla tutuklanan Veysi E.'nin (29) emniyetteki ifadesinde, "Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında, Menderes ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 'Yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu bulundurmak' dahil birçok suçtan tutuklu bulunan ve 4 ay önce pandemi nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Veysi E., iddiaya göre, eşi Fatma E.'yi öğle yemeğine eve gelmeyince çalıştığı markete giderek darbetti. Zorla eve getirdiği eşine şiddet uygulamayı sürdüren Veysi E., Fatma E. ile 1,5 aylık oğlu Ömer'in üzerine kolonya dökerek, ateşe verdi. Fatma E.'nin çığlıkları ile bebeğin ağlamasını duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ile oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınları Veysi E.'nin, eşini kıskandığını ve sürekli bunu söylediğini öne sürdü.

EŞİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., önce olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi süren Fatma E., daha sonra ifadesini değiştirerek, eşi tarafından tehdit edildiğini aktardı. Bunun üzerine Veysi E., önceki gün gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen Veysi E.'nin ifadesinde "Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysi E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan anne ile oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini ve oğlunu kolonyayla yaktı, 'Nasıl oldu bilmiyorum' dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA