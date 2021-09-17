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Giriş Tarihi: 17.9.2021 18:27 Son Güncelleme: 17.9.2021 18:37

Eski CHP’li Çiçek’in 7 yıl hapsi istendi

Eski CHP’li Çiçek’in 7 yıl hapsi istendi

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan, Ahmet İyimaya, Sadullah Ergin ve Yahya Doğan’a ‘İftira’ suçundan 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çiçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2019'da kabul edilen ve askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan torba yasada imzası olan milletvekillerini FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladığı kaydedildi. Çiçek'in ayrıca söz konusu isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda iddiaların somut delillere dayanmadığı için soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı belirtilen iddianamede, "Şüphelinin, suç duyurusu ile müştekilerin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğu isnadında bulunarak, müştekilerin yargılanmalarının talep edilmesi şeklinde gerçekleşen eylemiyle 'iftira' suçunu işlediği anlaşılmaktadır" denildi.

BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMALARINI REFERANS GÖSTERMİŞTİ

İddianamede, zincirleme şekilde 'iftira' suçunu işlediği iddia edilen Çiçek'in 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 28 Ocak 2020'de ulusal bir kanalda, askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan torba yasadaki maddeyi hatırlatarak, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. 'FETÖ'nün siyasi ayağı yok' dersek gerçek inkar olur" demişti. Dursun Çiçek de Başbuğ'un açıklamalarını referans göstererek, kanun değişikliği teklifinde imzası bulunan milletvekilleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yapmış, ayrıca suç duyurusunda bulunmuştu.

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Eski CHP’li Çiçek’in 7 yıl hapsi istendi
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