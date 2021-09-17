Eski CHP’li Çiçek’in 7 yıl hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çiçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2019'da kabul edilen ve askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan torba yasada imzası olan milletvekillerini FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladığı kaydedildi. Çiçek'in ayrıca söz konusu isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda iddiaların somut delillere dayanmadığı için soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı belirtilen iddianamede, "Şüphelinin, suç duyurusu ile müştekilerin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğu isnadında bulunarak, müştekilerin yargılanmalarının talep edilmesi şeklinde gerçekleşen eylemiyle 'iftira' suçunu işlediği anlaşılmaktadır" denildi.