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Giriş Tarihi: 17.9.2021 12:35

Eskişehir'de işçi servisi, TIR ile çarpıştı: 15 yaralı

DHA
Eskişehir’de işçi servisi, TIR ile çarpıştı: 15 yaralı

Eskişehir’de, fabrikaya işçi taşınan servis minibüsü, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada sürücüler dahil 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya işçi taşıyan Mehmet Tüysüz'ün (32) kullandığı 26 S 1253 plakalı servis minibüsü, Yörükkaracaören Mahallesi kavşağında Züfer Çevik (39) yönetimindeki 26 E 5675 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada sürücüler Tüysüz ve Çevik dahil 15 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sinan Benzeyen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Eskişehir'de işçi servisi, TIR ile çarpıştı: 15 yaralı
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