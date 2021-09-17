Hatay’da kaza: 6 yaralı

Kaza Antakya-İskenderun Karayolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. İskenderun'dan Antakya istikametine giden yabancı uyruklu Abdulkadir Fuar'ın yönetimindeki araç Topboğazı yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı.

Aracın takla attığını gören vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine bölgeye, polis ekipleri, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen Antakya İskenderun yolunda kısa bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.