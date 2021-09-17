İlk uzay turistleri 3 günlük tura çıktı

ELON Musk'ın şirketi SpaceX
4 uzay turistini yörüngeye gönderdi. Milyarder işadamı Jared Isaacman
'in yanı sıra Hayley Arceneaux
(29), Sian Proctor
(51) ve Chris Sembroski
'nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD
'nin Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden alkışlarla fırlatıldı. Kapsül, 575 kilometre yüksekliğe çıktı. Amatör astronotlar uçuş öncesi 6 aylık bir eğitimden geçti. 3 günlük uzay seyahatleri boyunca yolcuların dünyanın çevresinde tur atması bekleniyor. Isaacman, uzay turisti olmak için kanserli çocuklara 100 milyon dolar bağışta bulundu.