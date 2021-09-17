Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İmam ve cemaate sopayla saldırdı! O anlar böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 17.9.2021 22:13 Son Güncelleme: 17.9.2021 22:14

İmam ve cemaate sopayla saldırdı! O anlar böyle görüntülendi

İmam ve cemaate sopayla saldırdı! O anlar böyle görüntülendi

Sultangazi'de alkollü halde camiye giden şahıs imama ve cemaate sopayla saldırdı. Cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Merkez Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, imamın sahip çıkarak bir hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir şekilde camiye geldi. İmamın uyarıyla buradan ayrılan Ali Y. bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek, imam ve cemaate saldırdı. Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Ali Y.'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eli sopalı kişinin cemaate saldırdığı ardından cemaatin saldırganı dövdüğü görünüyor.

İmam ve cemaate sopayla saldırdı! O anlar böyle görüntülendi! | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
İmam ve cemaate sopayla saldırdı! O anlar böyle görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA