İstanbul Havalimanı’nda korkunç olay! Midesindeki kokain patladı, kurye öldü

Ekvador uyruklu 45 yaşındaki uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor; geçtiğimiz günlerde saat 16.50 sıralarında İspanya'nın başkenti Madrid şehrinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Aktarmalı olarak Ekvador'un başkenti Kito'ya gidecek olan Zambrano Xavier Fernando Loor, saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nın Giden Yolcu Katı'nda fenalaştı. İddiaya göre; içerisine Kokain maddeleri yerleştirilmiş kapsülleri yutarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki Kokain kapsüllerinden 2'si patladı. Uyuşturucu madde zehirlenmesiyle aniden fenalaşan ve ilk olarak bilincini ardından da dengesini kaybederek yere düşen iki çocuk babası uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor; kafasını yere vurdu ve ağır yaralandı. İki kez yere düşen uyuşturucu kuryesinin ağzından kanlar geldi.