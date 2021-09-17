Sosyal medya İngiltere’nin yeni Başkonsolosunu konuşuyor: Kıbrıslı Kenan Poleo

Videonun sonraki dakikalarında Kıbrıs Türkü olan ailesinden bahseden Başkonsolos şöyle devam ediyor: "Annem Emine ve babam Hasan, 50'li yıllarda Kıbrıs'tan Londra'ya gelmişler. Burada tanışıp aşık olup evlenmişler. İki ablam var. Filiz ve Gonca. Birbirine bağlı çok bağlı bir aileyiz. Türkçe'yi büyük annelerim Rabiye ve Fatma ve dedem Mehmet'ten öğrendim. Soyadım Poleo, Mehmet dedemin takma adından geliyor.