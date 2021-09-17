Sosyal medya İngiltere’nin yeni Başkonsolosunu konuşuyor: Kıbrıslı Kenan Poleo

"Merhaba, ben Kenan. Harika bir şehir olan İstanbul'da ikinci haftanın tadını çıkarıyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkonsolos Kenan Poleo, "Pekçok kişi kökenimi, aslen nereli olduğumu nereli olduğumu soruyor. İngiliz miyim, Türk müyüm hatta İspanyol muyum? Yüzde 100 Britanyalıyım. Londra'da doğdum." dedi.
Videonun sonraki dakikalarında Kıbrıs Türkü olan ailesinden bahseden Başkonsolos şöyle devam ediyor: "Annem Emine ve babam Hasan, 50'li yıllarda Kıbrıs'tan Londra'ya gelmişler. Burada tanışıp aşık olup evlenmişler. İki ablam var. Filiz ve Gonca. Birbirine bağlı çok bağlı bir aileyiz. Türkçe'yi büyük annelerim Rabiye ve Fatma ve dedem Mehmet'ten öğrendim. Soyadım Poleo, Mehmet dedemin takma adından geliyor.
Şüphesiz ki Napolyon'a benziyordu. İşte böyle yüzde 1400 Britanyalım ve Londralıyım ama Kıbrıs kökenliyim." dedi. Kenan Poleo videosunu, "Şimdi anlatma sırası sizde. Siz nerelisiniz" diye sorarak tamamladı.
Birmingham Üniversitesi Doğu Akdeniz Tarihi bölümünden mezun olan Kenan Poleo, Londra Üniversitesi'nde Türk Çalışmaları (Türkoloji) alanında yüksek lisans yaptı.
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'dan videolu paylaşım
İstanbul'a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan Poleo, Birleşik Krallık hükümeti içerisinde; AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulundu.
Birleşik Krallık hükümeti için çalışmaya başlamadan önce, Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) önce pratisyen sonra yönetici olarak çalışan Kenan Poleo, cinsel sağlık, HIV/AIDS, göçmen ve evsiz sağlığı ve siyahlar ve etnik azınlık topluluklarından gelen kişilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gibi alanlarda görev aldı.