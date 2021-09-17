Katil zanlısı tutuklandı

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi Şirin sokakta yaşayan Gülten Yankın boşanma aşamasına olduğu eşi tarafından evinde pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı Emrah Yankın olayın ardından kaçtığı merkeze bağlı Kumtarla köyünde baba evinde yakalandı.
Kumtarla köyünde baba evinde yakalanan katil zanlısı Emrah Yankın, İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan soruşturmanın ardından bugün Zonguldak Adliyesine çıkarıldı.
Zonguldak Adliyesinde mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Emrah Yankın tutuklanarak cezaevine gönderildi.