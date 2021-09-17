Kediyi takip etti, komşusunun cesedini buldu

Kayabaşı mahallesi Barbaros sokak ta uzun süredir tek başına yaşayan Şükran Güney(73) evinde ölü bulundu.

Komşusu Serkan Tuncel sabahtan beri evden çıkmayan ve evden devamlı kedi miyavlama sesi gelmesi üzerine, kendisinde bulunan yedek anahtar ile eve girince yaşlı kadını odada hareketsiz buldu. Hemen polis ve 112 yi aradı. İhbar üzerine eve gelen polis ve 112 Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatı kaybettiğini belirledi.Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü tespit edilen Güney'in cesedi, incelemelerin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.