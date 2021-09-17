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Giriş Tarihi: 17.9.2021 17:10

Kediyi takip etti, komşusunun cesedini buldu

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Kediyi takip etti, komşusunun cesedini buldu

Karabük'ün Kayabaşı mahallesinde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Şükran Güney komşusu tarafından ölü bulundu. Komşusunun kedi miyavlama sesinden şüphelenip eve bakması ile acı gerçek ortaya çıktı.

Kayabaşı mahallesi Barbaros sokak ta uzun süredir tek başına yaşayan Şükran Güney(73) evinde ölü bulundu.

Komşusu Serkan Tuncel sabahtan beri evden çıkmayan ve evden devamlı kedi miyavlama sesi gelmesi üzerine, kendisinde bulunan yedek anahtar ile eve girince yaşlı kadını odada hareketsiz buldu. Hemen polis ve 112 yi aradı. İhbar üzerine eve gelen polis ve 112 Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatı kaybettiğini belirledi.Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü tespit edilen Güney'in cesedi, incelemelerin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kediyi takip etti, komşusunun cesedini buldu
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