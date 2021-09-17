Kocası tarafından öldürülen Gülten Yankın toprağa verildi

Zonguldak merkeze bağlı Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak üzerinde kiraladığı evde yaşayan ve 7 yaşındaki çocuğunu da yakındaki okula kayıt ettiren Gülten Yankın, bir süredir işsiz olan kocası Emrah Y, boşanmalarına karşı çıkarken, yanında getirdiği av tüfeği ile eşini evinin önünde öldürdükten sonra Kumtarla köyünde babasının evinde yakalanmıştı.

Tutuklanan katil zanlısı koca, eşini kendisini aldattığından şüphelenerek öldürdüğünü öne sürdü.

Hayatını kaybeden Gülten Yankın'ın olay yerinde Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemeyi yapmasının ardından cenaze Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Hastane morgundan cenazesi alınan Gülten Yankın, merkeze bağlı Ayvatlar köyünde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, yakınları ile köy halkı katıldı.