Kocasını koktuğu için dövdü! Dayakçı kadının hapsi isteniyor

İstanbul'da eşinin terinin koktuğu için çılgına dönen genç kadın kocasına dayak attı. Çekmeköy'de meydana gelen aile içi şiddet kavgası adliyede bitti. İddiaya göre koktuğu için 43 yaşındaki kocası Halil K.'yı darp eden 36 yaşındaki Zehra K., eşiyle davalık oldu. Halil K., karısından yediği dayak sonrası soluğu savcılıkta aldı.

'KOKUYORSUN DİYEREK BENİ DARP EDİYOR'

Savcılıktaki ifadesinde Zehra K.'nın 11 yıllık eşi olduğunu söyleyen Halil K., 'Eşim evde sürekli huzursuzluk çıkartır. Bu sırada bana sürekli küfür ve hakaret eder. En son yine tartışma çıkararak üzerime saldırdı. Darp raporum da vardır. Bana sürekli 'Sen erkek misin, kokuyorsun' diyerek beni darp ediyor. Çocuklarımız da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Sürekli beni darp eden eşimden şikayetçiyim' şeklinde konuştu.

BAŞKA KADINLARIN FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE..

Eşinin şikayeti sonrası ifadesi alınan Zehra K. ise eşinin iddialarının doğru olduğunu fakat evlilikleri boyunca eşinin kendisine hakaret ettiğini belirterek 'Ben eşimin bunca yıllık hakaretlerine daha fazla dayanamayarak kötü laflar söyledim. Eşimin Facebook hesabında başka kadın fotoğrafı gördüğüm için anlık sinirle yakasını çektim. Boynu zedelenmiş olmalı ama kendisini darp etmedim' diyerek darp konusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini vurguladı.

1 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENDİ

Yaşanan olayın ardından eşini darp eden Zehra K. hakkında 'Kasten eşini yaralama' suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis ceza istemiyle dava açıldı. Kocasını darp eden kadının yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor