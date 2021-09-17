Kriz yaratan görüntülerin sorumlusu provokatör çıktı

Geçtiğimiz hafta Edremit'in Kurtuluş günü etkinliklerinde Türk Kadınına zincir vurulmuş, ve sosyal medyaya paylaşılan görüntüler ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. İşte o çirkin görüntülere sebep olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesinin Başkanı olan Nedret Aldemir'in, sosyal medya hesaplarından nefret paylaşımları yaptığı anlaşıldı. Hükümeti hedef alan yalan ve iftiralarla dolu, çok sayıda paylaşım yapan Aldemir'in, bölünme ve kutuplaşmaya zemin hazırladığı dikkatlerden kaçmadı.

ÜLKENİN ASKERİNE VE POLİSİNE DİL UZATTI

Yaptığı ayrıştırıcı paylaşımlardan birinde, doktorlara, subaylara, hakimlere, polislere ve mühendislere dil uzatan ÇYDD Başkanı Nedret Aldemir, "Siz hiç hastane yıkayan doktor, WC boyayan mühendis, yerleri silen memur, adliyeyi temizleyen hakim, kırık masayı onaran subay ve karakol kapısı onaran polis gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yapmazlar" diyerek Türk insanının en değer verdiği askerine ve polisine dil uzatacak kadar alçaldı.

YALAN VE İFTİRA DOLU NEFRET PAYLAŞIMLARI

Bir çok sosyal medya paylaşımında hükümeti hedef alan Aldemir, yalan ve çirkin iftiralar içeren paylaşımları yapmaktan da geri kalmadı. Aldemir, paylaşımında, "Sarayın aylık giderleri 21 trilyon, her ay 1 hastane, 5 okul ve 70 bin öğrencinin burs parası saraya gidiyor" şeklinde ayrıştırıcı paylaşımlar yaptı.