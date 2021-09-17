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Giriş Tarihi: 17.9.2021 19:02 Son Güncelleme: 17.9.2021 19:14

Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak

Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı iş yerlerinde 2 bin 533 işçi alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı iş yerlerinde, bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2.533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvuruları alınan ve 28 Temmuz 2021’de noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı." denildi.

Milli Ssavunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 işçi alınacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Milli Savunma Bakanlığıa bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2.533 daimi işçi alınacaktır. Bakanlığımıza bağlı iş yerlerinde, bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2.533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvuruları alınan ve 28 Temmuz 2021'de noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı."

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Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak
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