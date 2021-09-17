Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak

"Milli Savunma Bakanlığıa bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2.533 daimi işçi alınacaktır. Bakanlığımıza bağlı iş yerlerinde, bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2.533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvuruları alınan ve 28 Temmuz 2021'de noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı."

BELGE KONTROLÜ SONUÇLARINI VE SINAV TARİHLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ