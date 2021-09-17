Muğla’da 3 günde 37 yıldırım yangını meydana geldi

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış çok sayıda yıldırım yangınının çıkmasına neden oldu. Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 14-15-16 Eylül tarihlerinde 3 günde toplam 37 yıldırım yangını meydana geldi. 37 yıldırım yangınının 32 si ormanlık alanda 5 i ziraat alanlarında çıktı. Yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

ZİRVEDEKİ YANGINLARA HAVADAN MÜDAHALE

Genelde zirve noktalarda ve karadan ulaşımın zor olduğu yada hiç ulaşımın olmadığı noktalarda çıkan yıldırım yangınlarına havadan helikopterlerle müdahale edildi. Karadan arazöz ekipleri hortum sererek alevleri söndürdü.

MİLLİ PARKTA YANGIN



Son olarak dün gece saatlerinde Marmaris Cennet Adasında çıkan yıldırım yangını gece ekipler tarafından müdahale edildi. Milli Park alanında olması karadan yangına ulaşılmasını zorlaştırdı.

ÇETİN ŞARTLARDA ZOR MÜCADELE



Ekipler gece boyunca yer yer 3 metreyi aşan diri örtüyü önce temizleyip alevlerin olduğu noktaya hortum serdi. 1500 metre hortum serilerek alevlere karadan müdahale edildi. Sabah gün aydınlandıktan sonra 2 helikopter cennet adasındaki yıldırım yangınının soğutma çalışmalarına havadan destek verdi. Cennet adasındaki yıldırım yangınında 4 dekar alan zarar gördü.