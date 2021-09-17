Obama: İstanbul’u hiç unutamadım

Eski ABD Başkanı Barack Obama
"Reshape Virtual Summit 2021
" çevrim içi programında başkanlık döneminde Türkiye
'ye yaptığı ziyaret ve genç kuşağa ilişkin fikirlerini paylaştı. Obama, başkan olarak yaptığı ilk yurt dışı turunda Türkiye'yi ziyaret etmesine ilişkin, "İstanbul
harikaydı. Türkiye olağanüstü insanların olduğu olağanüstü bir ülke. Genç kuşak inanılmaz. Sultanahmet Camisi
'ni ziyaret etmek benim için muazzam bir deneyimdi. Bugün ve gelecek arasında bağlantı kurmanızı sağlayan dünyanın özel tarihi mekânlarından biri" dedi.