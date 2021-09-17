Ordu’da cinayet

Olay, ilçede bulunan Asarkaya Kent Ormanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bulunan Ulaş Kuyumcu (42) yanın bulunan M.Ö isimli 28 yaşındaki bayan ile birlikte iddiaya göre silahlı saldırıya uğradı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ulaş Kuyumcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında bulunan M.Ö isimli bayan ise sağlık ekipleri tarafından Ünye
Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın bulunması için çalışma başlatırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.