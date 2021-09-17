‘PCR testi çetesi’ne 2. dalga operasyon

SAHTE "PCR testleri" üreterek milyonlarca liralık haksız kazanç sağlayan uluslararası çeteye ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
; yurt dışı bağlantılı olan ve sahte "PCR testleri" karşılığında haksız kazanç elde eden 12 kişilik uluslararası çeteye ilk operasyonu geçen şubatta gerçekleştirmişti. Turizm acenteleri ve sokaklarda sürüntü alan çetenin üyesi, sahte doktorlar ve çetenin lideri olduğu iddia edilen Gürcistanlı sosyal medya fenomeni Nugzar M
. tutuklanmıştı. Fakat o çete cezaevinden yönetildi. Gerçek süsü verilmiş olan sahte testler ve sahte raporlar karşılığında kişi başı 150 ile 300 dolar arasında değişen ücretler alan, sürüntü örneklerini çöpe atan ve sonuçları hazırladıkları sahte raporlarla "Negatif" olarak gösteren çetenin 3 üyesi, ikinci dalga operasyonla gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda test kitleri, test listeleri, 14 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, şırıngalar ve çok sayıda kare kodlu sahte test sonucu ele geçirildi.