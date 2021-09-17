PCR testi pozitif çıkan genç kadından akılalmaz sözler: İsterseniz 10 bin lira yazın

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yahşihan İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki devriyesi sırasında cadde de dolaşan bir grup vatandaşın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.



Ekipler, GBT sorgusunda Tuğçe P'nin (21) izleminin devam ettiğini tespit etmesi üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine çağırdı. Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada da Tuğçe P'nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti.



4 bin 50 lira idari para cezası uygulandığını öğrenen Tuğçe P, "İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek ekiplere tepki gösterdi. 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurtta karantinaya alındı.



Temaslı yazılan 4 arkadaşı ise karantina süreçlerini 14 gün süreyle evlerinde geçirecek