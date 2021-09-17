Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri PCR testi pozitif çıkan genç kadından akılalmaz sözler: İsterseniz 10 bin lira yazın
Giriş Tarihi: 17.9.2021 08:48 Son Güncelleme: 17.9.2021 09:11

PCR testi pozitif çıkan genç kadından akılalmaz sözler: İsterseniz 10 bin lira yazın

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
PCR testi pozitif çıkan genç kadından akılalmaz sözler: İsterseniz 10 bin lira yazın

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan 21 yaşındaki genç kadın, arkadaşlarıyla birlikte caddede dolaşırken polislere yakalandı. 4 bin 50 lira ceza uygulandığını öğrenince de “İsterseniz 10 bin lira yazın” diyerek tepki gösterdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yahşihan İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki devriyesi sırasında cadde de dolaşan bir grup vatandaşın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Ekipler, GBT sorgusunda Tuğçe P'nin (21) izleminin devam ettiğini tespit etmesi üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine çağırdı. Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada da Tuğçe P'nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti.

4 bin 50 lira idari para cezası uygulandığını öğrenen Tuğçe P, "İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek ekiplere tepki gösterdi. 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurtta karantinaya alındı.

Temaslı yazılan 4 arkadaşı ise karantina süreçlerini 14 gün süreyle evlerinde geçirecek

ARKADAŞINA GÖNDER
PCR testi pozitif çıkan genç kadından akılalmaz sözler: İsterseniz 10 bin lira yazın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA