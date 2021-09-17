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Giriş Tarihi: 17.9.2021 14:48

Polis kontrol noktası tır yangınını önledi!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Polis kontrol noktası tır yangınını önledi!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan bir tırın tekerlerinden duman çıkması üzerine heyecanlı dakikalar yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İskenderun'un Denizciler Mahallesi E91 Karayolu üzerinde Polis kontrol noktasına yanaşan tırın ön tekerlerinden duman çıkmaya başladı. Balatalarının ısındığı değerlendirilen ve duman yükselen tırın lastiklerine soğutma için önce çevredekiler su döktü. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen ekipler ısınan balatayı soğutmak için uzun bir süre tırın teklerine tazyikli su sıktı. Polisin Kontrol noktasında tırda balata yanması sonucu erken fark edilen dumanın alev almadan zamanında müdahale, olası büyük faciayı önledi.

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Polis kontrol noktası tır yangınını önledi!
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