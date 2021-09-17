Polis kontrol noktası tır yangınını önledi!

İskenderun'un Denizciler Mahallesi E91 Karayolu üzerinde Polis kontrol noktasına yanaşan tırın ön tekerlerinden duman çıkmaya başladı. Balatalarının ısındığı değerlendirilen ve duman yükselen tırın lastiklerine soğutma için önce çevredekiler su döktü. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Gelen ekipler ısınan balatayı soğutmak için uzun bir süre tırın teklerine tazyikli su sıktı. Polisin Kontrol noktasında tırda balata yanması sonucu erken fark edilen dumanın alev almadan zamanında müdahale, olası büyük faciayı önledi.