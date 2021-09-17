Sahte dolarla ‘ekmek mayası’ ödemesi

uyruklu bir kişi; ticaret yaptığı A.D.'ye 20 ton "Ekmek Mayası" karşılığında 100 bin dolar ödeme yaptı. Paranın 80 bin dolarının sahte olduğu anlaşıldı. İddiaya göre; A.D., 3 yıldır ticaret yaptığı Nijeryalı A.A.I.A.'ya gıda ürünleri sattı. A.D., son alışverişlerinde A.A.I.A.'dan 20 bin dolar avans olmak üzere toplam 100 bin dolar ödeme aldı. Paranın 80 bin dolarlık kısmının sahte olduğunu fark eden A.D., şikâyetçi oldu. A.A.I.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.